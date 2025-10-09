Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Kriminalität: Mann in Unterkunft für Geflüchtete erstochen

Kriminalität

Mann in Unterkunft für Geflüchtete erstochen

Ein Mann wird mit mehreren Stichverletzungen ins Krankenhaus gebracht und stirbt dort. Nach dem mutmaßlichen Täter sucht die Polizei.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sucht nach einem Mann, der in Bad Homburg einen anderen erstochen haben soll. (Symbolbild)
    Die Polizei sucht nach einem Mann, der in Bad Homburg einen anderen erstochen haben soll. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa

    Ein Mann soll einen anderen in einer Unterkunft für Geflüchtete in Bad Homburg erstochen haben. Der 28-jährige Tatverdächtige befinde sich auf der Flucht, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Tat ereignete sich den Angaben zufolge am Mittwochnachmittag in der Unterkunft.

    Rettungskräfte hätten das Opfer mit diversen Stichverletzungen vorgefunden und brachten den 31-Jährigen ins Krankenhaus, wo er kurz darauf starb. Der Tatverdächtige sei zu dem Zeitpunkt bereits geflohen gewesen.

    Derzeit lägen Erkenntnisse vor, dass er sich im Raum Saarbrücken oder in Frankreich aufhalten könne. Die Polizei bittet um Hinweise. Bei Opfer und mutmaßlichem Täter handelt es sich den Angaben zufolge um Afghanen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden