Mann in Unterkunft für Geflüchtete erstochen

Ein Mann soll einen anderen in einer Unterkunft für Geflüchtete in Bad Homburg erstochen haben. Der 28-jährige Tatverdächtige befinde sich auf der Flucht, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Tat ereignete sich den Angaben zufolge am Mittwochnachmittag in der Unterkunft.

Rettungskräfte hätten das Opfer mit diversen Stichverletzungen vorgefunden und brachten den 31-Jährigen ins Krankenhaus, wo er kurz darauf starb. Der Tatverdächtige sei zu dem Zeitpunkt bereits geflohen gewesen.

Derzeit lägen Erkenntnisse vor, dass er sich im Raum Saarbrücken oder in Frankreich aufhalten könne. Die Polizei bittet um Hinweise. Bei Opfer und mutmaßlichem Täter handelt es sich den Angaben zufolge um Afghanen.