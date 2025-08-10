Mann mit Machete überfällt Spielhalle

Ein mit einer Machete bewaffneter Mann hat eine Spielhalle in Sontra (Werra-Meißner-Kreis) ausgeraubt. Der bislang unbekannte Täter trug eine Sturmmaske auf dem Kopf. Er habe eine Kassiererin aufgefordert, ihm Bargeld auszuhändigen, teilte die Polizei mit. Schließlich floh der Mann mit der Beute in eine unbekannte Richtung. Es wurde niemand verletzt. Wie hoch die Beute des Mannes war, ist unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sucht nach dem Täter.

