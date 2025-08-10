Icon Menü
Kriminalität: Mann mit Machete überfällt Spielhalle

Kriminalität

Mann mit Machete überfällt Spielhalle

Ein maskierter Mann betritt eine Spielhalle. Sein Ziel: Bargeld. In der Hand hält er zur Drohung eine Waffe.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sucht nach dem Täter. (Symbolbild)
    Die Polizei sucht nach dem Täter. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Ein mit einer Machete bewaffneter Mann hat eine Spielhalle in Sontra (Werra-Meißner-Kreis) ausgeraubt. Der bislang unbekannte Täter trug eine Sturmmaske auf dem Kopf. Er habe eine Kassiererin aufgefordert, ihm Bargeld auszuhändigen, teilte die Polizei mit. Schließlich floh der Mann mit der Beute in eine unbekannte Richtung. Es wurde niemand verletzt. Wie hoch die Beute des Mannes war, ist unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sucht nach dem Täter.

