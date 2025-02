Mann nach Entführung von Supermarktparkplatz festgenommen

Ein Mann soll eine Frau auf einem Supermarktparkplatz in Leutkirch im Allgäu (Kreis Ravensburg) mit einem Messer bedroht und sie in ihrem eigenen Wagen entführt haben. Der 54-Jährige, gegen den unter anderem wegen versuchten Mordes, räuberischen Angriffs auf Kraftfahrer und schwerer räuberischer Erpressung ermittelt wird, sitzt seit Donnerstag in Untersuchungshaft, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte.

Nach der Tat Ende Dezember wurde ein Phantombild des Mannes erstellt und veröffentlicht. Die eingerichtete Ermittlungsgruppe «Grube» wertete rund 50 Hinweise aus, die auch in das europäische Ausland führten. Nach dem Abgleich von Tatortspuren erhärtete sich ein dringender Tatverdacht gegen den 54-jährigen Deutschen, wie es hieß.

Nach einer Fahndung sei der Mann schließlich am Donnerstagvormittag im Stadtgebiet von Leutkirch festgenommen worden. Der 54-Jährige soll keine feste Wohnanschrift gehabt, aber sich bekannterweise in Leutkirch aufgehalten haben.

Messer-Angriff im Auto

Ende Dezember soll der Mann die Frau, deren Alter mit Ende 20 angegeben wurde, auf dem Supermarktparkplatz abgepasst haben. Unter Vorhalten eines Messers zwang er sie den Angaben zufolge in ihr eigenes Auto auf den Beifahrersitz. Der Verdächtige selbst fuhr das Auto, wie es hieß.

Im Auto sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der es auch zu einem Messer-Angriff in Richtung des Opfers gekommen sei, wodurch Kleidung durchtrennt worden sei, sagte die Sprecherin. Dies habe man später auch durch die Spurensicherung feststellen können. Anhand dessen wird der Tatvorwurf des versuchten Mordes begründet. Die Frau wurde bei dem Angriff nicht verletzt.

Frau konnte fliehen

Der Verdächtige stoppte das Auto im Bereich Arnach – einem Stadtteil von Bad Wurzach im Kreis Ravensburg – an einem Waldstück. Dort soll er von der Frau Geld verlangt haben. Im Zuge dessen konnte sie die Tür öffnen. Er habe noch versucht sie am Arm festzuhalten, sagte die Sprecherin. Auf ihrer Flucht durch das Dickicht des Waldes sei die Frau mehrmals gestürzt und habe sich dabei leicht verletzt.

Nach der Flucht des Opfers fuhr der Verdächtige in unbekannte Richtung fort. Die Polizei setzte damals Polizeihubschrauber, Drohnen und Polizeihunde ein. In derselben Nacht wurde das Auto auf der Abfahrt Leutkirch-Süd der Autobahn 96 verlassen gefunden.

Die Hintergründe der Tat werden noch ermittelt.