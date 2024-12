Mann nach Schuss vor Fitnessstudio verhaftet

Gut drei Monate nach dem Schuss auf einen Mann vor einem Fitnessstudio in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) ist der mutmaßliche Schütze verhaftet worden. Er soll am Abend des 5. September auf einen 35-Jährigen geschossen haben. Dieser hatte zu dem Zeitpunkt vor dem Studio sein Auto beladen und war von einem Projektil am Bein getroffen worden. Er hatte sich nach dem Schuss in Deckung bringen und den Notruf verständigen können.

Der tatverdächtige Deutsche stammt nach Polizeiangaben aus dem nahe gelegenen Lauda-Königshofen. Er war demnach zuletzt in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht und wird nun nach einer Entscheidung des Haftrichters erneut behandelt. «Sein Motiv für die Tat im September dürfte mutmaßlich in Zusammenhang mit seinem Krankheitsbild stehen», sagte ein Polizeisprecher.

Eine Rolle bei den Ermittlungen spielte demnach unter anderem eine Drohung über einen Messengerdienst. Darin soll sich der Verdächtige einer dritten Person gegenüber konkret auf die Tat vom September bezogen haben. Er habe den Schuss zugegeben und auch Täterwissen offenbart, hieß es.