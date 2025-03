Mann pinkelt an Streifenwagen und beleidigt Beamte

Ein junger Mann hat im Kreis Ravensburg an einen Streifenwagen gepinkelt. Als Polizisten den 20-Jährigen in Bad Wurzach am Montagabend dabei erwischten und die Personalien erhoben, habe er sie beleidigt, sagte eine Polizeisprecherin. Er musste demnach den Streifenwagen reinigen und wird nun wegen Beleidigung angezeigt. Der Vorfall ereignete sich laut der Sprecherin im Rahmen einer Fasnet-Veranstaltung. Der junge Mann sei betrunken gewesen.

