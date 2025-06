Mann randaliert mit Hammer und bedroht Nachbarn

Ein Mann soll in einem Mehrfamilienhaus in Ulm mit einem Hammer gegen die Tür einer Wohnung geschlagen und den darin wohnenden Nachbarn bedroht haben. Der 36-Jährige habe sich laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand befunden. Er sei nach dem Vorfall am Morgen, bis zum Eintreffen der Polizei in seiner Wohnung geblieben.

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei holte den Mann den Angaben zufolge aus seiner Wohnung, wobei er keinen Widerstand leistete. Die Beamten brachten ihn in ein psychiatrisches Krankenhaus. Der 36-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Laut einem Polizeisprecher wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.