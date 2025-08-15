Icon Menü
Kriminalität: Mann schießt mit Schreckschusspistole von Balkon

Kriminalität

Mann schießt mit Schreckschusspistole von Balkon

Anwohner hören Knallgeräusche. Sie alarmieren die Polizei - die nimmt einen Mann fest.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei wurde von Anwohner alarmiert. (Symbolbild)
    Die Polizei wurde von Anwohner alarmiert. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Ein 41-Jähriger hat in Mühlheim am Main (Kreis Offenbach) mit einer Schreckschusspistole mehrfach von einem Balkon geschossen. Anschließend sei er mit einem Schlagstock auf die Straße gelaufen, teilte die Polizei am Abend mit. Mehrere Anwohner hatten die Polizei zuvor wegen Knallgeräuschen alarmiert. Der Mann habe vermutlich unter Alkoholeinfluss gestanden, hieß es weiter. Die Hintergründe seien unklar. Der 41-Jährige sei festgenommen worden. Es wird wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

