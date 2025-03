Mann schlägt Frau am Bahnhof ins Gesicht

Ein Mann soll einer Frau am Bahnhof in Baden-Baden ins Gesicht geschlagen und anschließend Widerstand gegen Beamte geleistet haben. Wie die Bundespolizei mitteilte, mischte sich in der Nacht auf Samstag zunächst eine weitere Person ein, und es kam zu einem Handgemenge.

Eine Streife hatte den Vorfall beobachtet. Die Beamten schritten ein und fesselten den 33-Jährigen. Dieser beschimpfte die Bundespolizisten den Angaben zufolge, wurde zunehmend aggressiver und trat mehrfach um sich. Auch bei einer von der Staatsanwaltschaft angeordneten Blutentnahme leistete der Mann Widerstand. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.