Mann schoss auf Familie in Wien - nun auch Tochter gestorben

Nach Schüssen in einer Familie in Wien ist auch die schwer verletzte Tochter des mutmaßlichen Schützen gestorben. Das bestätigte das Allgemeine Krankenhaus. Zuvor hatte die Presseagentur APA über den Tod der jungen Frau berichtet. Nun sind nach dem Vorfall drei Menschen tot.

Am Dienstagabend hatte ein 44-jähriger Serbe nach Angaben der Polizei in einer Wohnung seine gleichaltrige Ehefrau erschossen, mit der er in Scheidung gelebt hatte. Er wurde nach einem Schusswechsel mit der Polizei tot gefunden. Demnach verletzte er zuvor auch seine 24-jährige Tochter und deren 26 Jahre alten Freund mit einer Schusswaffe. Im Gegensatz zu der nun gestorbenen Tochter schwebte der junge Mann nach Angaben der Polizei nicht in Lebensgefahr.

Kinder wurden zu Zeugen der Tat

Bei der Tat waren nach Angaben der Wiener Kinderschutzbehörde auch drei Kinder in der Wohnung anwesend: die 15-jährige Tochter der 44-Jährigen sowie ein Baby und ein Kleinkind der 24-Jährigen. Die Kinder würden jetzt von einer Tante betreut, hieß es.

Der 26-Jährige sagte inzwischen der Polizei, dass das vermutliche Motiv Eifersucht und die Trennung sei, wie der Sender ORF berichtete. Nach Angaben der Polizei hatte sich der mutmaßliche Täter seine Waffe trotz eines bestehenden Waffenverbots besorgt. Die Maßnahme sei vor rund zehn Jahren nach einem Vorfall mit seiner Frau verhängt worden, berichtete die APA.