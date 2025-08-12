Mann schwer verletzt - 19-Jähriger in Untersuchungshaft

Nachdem ein 44-Jähriger bei einem Streit in Hainburg attackiert und schwer verletzt worden war, sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Gegen den 19-Jährigen sei unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ein Haftbefehl erlassen worden, teilte die Polizei Südhessen mit. Die Hintergründe zum Tatmotiv seien weiterhin Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen.

Laut den Angaben war es am Sonntagnachmittag zu einem Streit zwischen den beiden Männern gekommen. Den Angaben zufolge soll der junge Mann sein Opfer mehrfach geschlagen und gegen den Kopf getreten haben, er wurde noch vor Ort festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen fiel der 44-Jährige durch Schläge zu Boden. Der 19-Jährige soll ihn daraufhin gegen den Kopf getreten haben, wodurch er schwer verletzt wurde. Ein Atemalkoholtest beim Beschuldigten ergab einen Wert von über zwei Promille.