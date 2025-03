Mann soll seine Frau getötet und sich schwer verletzt haben

In Neckargröningen im Kreis Ludwigsburg steht ein Mann unter Verdacht, seine Frau getötet und sich selbst danach schwere Verletzungen zugefügt zu haben. Die Leiche der 48-Jährigen war am frühen Morgen in der gemeinsamen Wohnung entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Dort sei auch der schwer verletzte Mann gefunden und ins Krankenhaus gebracht worden.

Die Polizei spricht von einem mutmaßlich vollendeten Tötungsdelikt. «Den ersten Ermittlungen zufolge soll der tatverdächtige Mann der 48-Jährigen tödliche Verletzungen zugefügt und anschließend versucht haben, sich selbst das Leben zu nehmen», hieß es weiter.

Auch die beiden Kinder des Paares, zwei Jungen im Alter von 14 und 15 Jahren, seien in der Wohnung gewesen. Sie blieben unverletzt. Unklar ist bislang, wie es zur Tat kommen konnte.