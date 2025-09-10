Mann soll über 30 Scheiben an Gericht eingeschlagen haben

Ein 43-Jähriger soll mit zwei Hämmern mehr als 30 Scheiben am Amtsgericht Langen im Landkreis Offenbach eingeschlagen haben. Als die Polizei am frühen Mittwochmorgen eintraf, habe der Mann auch einen Streifenwagen an der Front beschädigt, teilten die Ermittler mit. Er sei unter Einsatz von Pfefferspray festgenommen worden. Bei dem Einsatz sei eine Beamtin leicht verletzt worden.

Dem Angriff könne eine Auseinandersetzung zwischen dem 43-Jährigen und dem Amtsgericht zugrunde liegen, so ein Sprecher der Polizei. Ob es sich um ein aktuelles Verfahren oder eines aus der Vergangenheit handelt, war zunächst unklar. Durch die Sachbeschädigung sei ein Schaden von rund 65.000 Euro entstanden. Der 43-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie der Sachbeschädigung verantworten.