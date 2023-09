Kriminalität

Marihuana im Wert von 500.000 Euro in Postsendungen entdeckt

Marihuana in mehreren Folienschichten verpackt. Der Zoll in Heilbronn hat es gefunden.

50 Kilogramm Marihuana hat der Zoll in einem Heilbronner Paketzentrum entdeckt. Verpackt waren die Drogen in 30 unterschiedlich großen Behältnissen. An wen waren sie adressiert?

Der Zoll in Heilbronn hat 50 Kilogramm Marihuana mit einem Straßenverkaufswert von etwa 500.000 Euro aus Postsendungen sichergestellt. Die Pakete wurden zwischen Mitte Juli und Anfang August bei vier Kontrollen in einem Paketzentrum eines Postdienstleisters entdeckt, wie der Zoll am Donnerstag mitteilte. Das Rauschgift war in über 30 unterschiedlich großen, jeweils luftdicht verschlossenen Behältnissen verpackt. Teils befanden sich in einer Sendung mehrere Behältnisse. Bestimmt waren die Pakete sowohl für Empfänger in Deutschland als auch für Adressen im europäischen Ausland. Beim Öffnen hätten die Beamten schon den typischen Geruch der Drogen bemerkt. (dpa)

