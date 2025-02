Maskierte überfallen Pizzeria mit Schreckschusswaffe

Zwei maskierte Täter haben eine Pizzeria in Lorsch überfallen. Die Räuber überraschten einen Angestellten kurz vor Feierabend gegen 21.30 Uhr und sollen offenbar mit einer Schreckschusswaffe auf ihn geschossen haben, wie die Polizei mitteilte. Der Mitarbeiter blieb unverletzt. Die Täter griffen den Angaben nach selbst in die Kasse und flüchteten. Die Suche nach ihnen dauerte am Sonntagabend noch an.

