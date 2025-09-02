Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Kriminalität: Millionenbetrug bei Corona-Hilfen? – Prozess beginnt

Kriminalität

Millionenbetrug bei Corona-Hilfen? – Prozess beginnt

Während der Pandemie unterstützte der Bund Unternehmen finanziell. Doch darunter sollen auch Scheinfirmen gewesen sein.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die beiden angeklagten Männer sitzen in Untersuchungshaft. (Symbolbild)
    Die beiden angeklagten Männer sitzen in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

    Zwei Männer und eine Frau sollen den Staat um Corona-Hilfen in Millionenhöhe betrogen haben – am Dienstag (13.00 Uhr) beginnt der Prozess gegen sie vor dem Frankfurter Landgericht. Der 45 Jahre alte Mann und die 31 Jahre alte Frau sollen mehrere Scheinfirmen gegründet und sich als Geschäftsführer registriert haben. Mit Unterstützung des weiteren Angeklagten sollen sie während der Pandemie für diese Firmen Hilfszahlungen beantragt haben, insgesamt wurden ihnen 3,46 Millionen Euro ausgezahlt. Die beiden angeklagten Männer sitzen in Untersuchungshaft.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden