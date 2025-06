Minderjährige schlagen Mann zu Boden

Drei Jugendliche haben bei einem Streit einen Mann zu Boden geschlagen und getreten. Wie die Polizei mitteilte, kam der verletzte 41-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die vier Beteiligten sollen sich nach Angaben eines Sprechers gekannt haben und am Montagabend vor einem Supermarkt in einen Streit geraten sein.

Zwei Tatverdächtige im Alter von 13 und 15 Jahren konnten nach kurzer Verfolgung vorläufig festgenommen werden. Man habe sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen zum dritten Angreifer dauern an. Die Polizei hat den Angaben zufolge ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.