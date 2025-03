Mit Machete in Waffenverbotszone unterwegs - Festnahme

Beamte haben in einer Waffenverbotszone in Heilbronn einen Mann vorläufig festgenommen, der eine Machete bei sich trug. Sie stellten die Waffe sicher, wie die Polizei mitteilte. Am Dienstagvormittag hatte ein Zeuge den 37-Jährigen mit der Machete in einer Apotheke gesehen und daraufhin die Polizei verständigt. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung fanden Beamte den Mann am Nachmittag desselben Tages.

Er trug die Machete den Angaben zufolge samt Holster in ein Tuch verpackt in einer Tragetasche. Zudem fanden die Polizisten einen Kaufbeleg. Der Mann hatte die Waffe wohl einen Tag zuvor gekauft.

Der 37-Jährige wurde laut Polizei auf die Wache mitgenommen, kam aber wieder auf freien Fuß. Er muss nun mit einer Anzeige wegen des Führens einer Waffe innerhalb der Waffenverbotszone rechnen. Warum der Mann die Machete mit sich trug, konnte ein Sprecher der Polizei zunächst nicht sagen.