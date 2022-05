Mordfantasien umgesetzt - Lebenslange Haft für Mann

Ein Mann in England hat eine 18-Jährige mit einem Hammer erschlagen. Dafür ist er nun zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Um seine Mordfantasien umzusetzen, hat ein Mann in England eine zufällig ausgewählte 18-Jährige brutal mit einem Hammer erschlagen. Ein Gericht in der südwestenglischen Stadt Plymouth verurteilte den 24-Jährigen deshalb am Donnerstag zu lebenslanger Haft. Er muss mindestens 30 Jahre hinter Gittern verbringen.

Der Mann hatte die junge Frau im November 2021 an einer Bushaltestelle überfallen und mit einem Zimmermannshammer zugeschlagen. Als er merkte, dass sie noch lebte, zerrte er sie in sein Auto und fuhr davon. An einem entfernten Ort schlug der Mann dann erneut mehrmals auf sein Opfer ein und ermordete die 18-Jährige. Wenige Tage später stellte er sich der Polizei und gestand den Mord.

Der Täter hatte eine "morbide Faszination" für Serienmörder, wie die Gerichtsverhandlung ergab. Ermittler fanden auf seinem Handy Tausende Bilder "von verstörender und dunkler Natur", die an Horrorfilme erinnert hätten. Vor allem Ted Bundy, der in den 1970er Jahren Dutzende Frauen vergewaltigte und ermordete und 1989 hingerichtet wurde, hatte es dem Mann angetan.

