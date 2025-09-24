Icon Menü
Kriminalität: Mordversuch: Pfleger aus Bad Vilbel in Untersuchungshaft

Kriminalität

Mordversuch: Pfleger aus Bad Vilbel in Untersuchungshaft

Zwei Heimbewohnerinnen sollen mit Medikamenten in Lebensgefahr gebracht worden sein. Ein 37-Jähriger steht nun im Fokus der Ermittlungen.
Von dpa
    Der Pfleger wurde am Wochenende festgenommen. (Symbolbild)
    Der Pfleger wurde am Wochenende festgenommen. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa

    Wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung ist ein Pfleger eines Heims im Wetteraukreis festgenommen gebracht worden. Der 37-Jährige soll in Bad Vilbel zwei 84 Jahre alten Bewohnerinnen «eine nicht indizierte Medikation verabreicht haben, die zu einer Lebensgefahr der beiden Opfer führte», wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt mitteilte. Der Pfleger sei in Untersuchungshaft gekommen.

    Die beiden Frauen kamen am vergangenen Freitagabend ins Krankenhaus. Der Mann wurde am Samstag an seiner Wohnanschrift im Wetteraukreis festgenommen und am Sonntag der Ermittlungsrichterin vorgeführt. Nun laufen die Ermittlungen auch bezüglich weiterer ähnlicher Vorfälle, «die ihre Ursache in einer unsachgemäßen Behandlung durch den Tatverdächtigen haben könnten», hieß es.

