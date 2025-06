Mutmaßliche 14-jährige Serientäter festgenommen

Die Polizei hat in Hanau zwei 14-Jährige festgenommen, die für eine Serie von Raubdelikten und Körperverletzungen verantwortlich sein sollen. Die beiden Verdächtigen wurden wegen Wiederholungsgefahr in Untersuchungshaft genommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. «Durch die beiden Festnahmen dürfte eine Vielzahl an Straftaten aufgeklärt werden», erklärten die Ermittler. Die Taten wurden zwischen dem 15. Mai und dem 3. Juni in Hanau begangen.

Einer der beiden 14-Jährigen wurde den Angaben zufolge am vergangenen Donnerstag festgenommen, als die Polizei wegen einer körperlichen Auseinandersetzung auf den zentralen Freiheitsplatz gerufen wurde. Der Minderjährige soll daran beteiligt gewesen sein. Die Beamten stellten bei ihren Ermittlungen fest, dass gegen ihn ein offener Untersuchungshaftbefehl vorlag. Der andere Verdächtige wurde am Dienstag festgenommen.