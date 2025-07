Mutmaßliche Ladendiebe fliehen vor Polizei - vier Festnahmen

Mutmaßliche Ladendiebe haben sich in Rodgau (Landkreis Offenbach) eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert - und gleich mehrere Anzeigen eingehandelt. Ein Zeuge soll zuvor beobachtet haben, wie zwei Männer am Dienstag offenbar einen Selbstbedienungsladen bestahlen und anschließend mit zwei anderen Menschen in einem Auto davonfuhren, wie die Polizei mitteilte. Als die Beamten den Wagen etwas später aufspürten und anhalten wollten, soll der Fahrer stark Gas gegeben haben. Bei der anschließenden Verfolgung fuhr das Auto auch über zwei rote Ampeln, ehe drei der Insassen zu Fuß weiter flüchteten.

Schließlich nahmen Polizisten drei Männer und eine Frau im Alter von 18 bis 24 Jahren fest. Die Beamten fanden in ihrem Auto nicht nur das mutmaßliche Diebesgut, sondern unter anderem auch ein Messer und eine Pfefferspray-Pistole. Der Fahrer hatte außerdem keinen Führerschein und stand mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Zudem sei das Auto mit gestohlenen Kennzeichen ausgestattet und weder zugelassen noch versichert gewesen. Jetzt ermittelt die Polizei unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen.