Nach Brandstiftung an Tankstelle: Verdächtiger in U-Haft

Nachdem er die Zapfsäule einer Tankstelle in Heusenstamm (Landkreis Offenbach) angezündet haben soll, sitzt ein Mann nun in Untersuchungshaft. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Darmstadt ermitteln wegen des Verdachts des versuchten Mordes gegen den 38-Jährigen, teilten sie gemeinsam mit. Er wurde am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt.

Der Mann soll am Abend des 31. August versucht haben, einer Mitarbeiterin der Tankstelle seine Telefonnummer aufzudrängen. Daraufhin habe er Hausverbot bekommen und vorsätzlich eine Zapfsäule mit einer Flüssigkeit übergossen und angezündet.

Verletzt wurde bei der Tat niemand, die Flammen seien von aufmerksamen Mitarbeitern mit einem Feuerlöscher gelöscht worden. Bei dem Mann wurde nach der Tat ein Atemalkoholwert von 2,3 Promille registriert.