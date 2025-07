Nach Leichenfund Haftbefehl wegen Mordverdacht

Nach der Entdeckung zweier Leichen in einem Wald bei Wildeck (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) ist gegen einen 50 Jahre alten Mann Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes erlassen worden. Der Mann sei in eine Justizvollzugsanstalt überstellt worden, teilten das Polizeipräsidium Osthessen und die Staatsanwaltschaft Fulda mit. Der Verdächtige war am Montagabend festgenommen worden.

Obduktion: Keine natürliche Todesursache

Die Obduktion des toten Mannes und der Frau am Dienstagnachmittag habe ergeben, dass in beiden Fällen nicht von einer natürlichen Todesursache auszugehen sei. Zur Tötungsart und den genauen Todesumständen könnten aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben gemacht werden, hieß es weiter. Die Identität der beiden Toten sei noch nicht abschließend geklärt.

Die beiden Leichen waren am Montag bei einer Suchaktion infolge einer Vermisstenmeldung entdeckt worden.