Nach tödlichen Schüssen in Österreich: Kinder bei Großeltern

Nach den tödlichen Schüssen in Österreich sind die beiden Kinder des deutschen Schützen laut Polizei in der Obhut der Großeltern. Ihr 44 Jahre alter Vater hatte nach Darstellung der Behörden in einer kleinen Gemeinde an der deutsch-österreichischen Grenze den neuen Freund der Mutter erschossen und wenig später Suizid verübt. Das Tatmotiv dürfte mit der bevorstehenden Scheidung zusammenhängen, hieß es bei der Polizei.

Der 44-Jährige hatte an der Wohnungstür des 51-jährigen Partners der Mutter geläutet. Nach einem kurzen Gespräch mit seiner Frau hatte er eine Pistole gezückt und sechs Schüsse auf den neuen Freund abgegeben, wie die Ermittlungen ergaben. Das Opfer starb noch am Tatort. Der Schütze flüchtete in Richtung Deutschland. Nahe an seinem Wohnort im Grenzgebiet wurde kurz darauf die Leiche des 44-Jährigen neben seinem Auto gefunden.

Die einzige offene Frage sei noch, ob der Schütze, ein Jäger, die Waffe legal besessen habe, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur.