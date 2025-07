Nach Tötung von Frau in Kassel: Verdächtiger in U-Haft

Nach der Tötung einer 41-Jährigen in einer Wohnung in Kassel sitzt der Verdächtige in Untersuchungshaft. Bei ihm handele es sich um den getrennt lebenden Ehemann des Opfers, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der 46-Jährige stehe im Verdacht, mit einem Messer auf die Frau eingestochen zu haben. Daraufhin habe sich der deutsche Staatsangehörige selbst der Polizei gestellt. Die Untersuchungshaft begründete der Richter demnach mit einer Fluchtgefahr sowie der Schwere der Tat.

Polizei und Rettungskräfte hatten die tödlich verletzte Frau am Montag in einer Wohnung gefunden, so die Polizei. Sie hatte schwere Stichverletzungen und starb nach ihrer Einlieferung ins Krankenhaus. Die Hintergründe der Tat und der genaue Tatablauf seien weiterhin unklar, hieß es. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern demnach an.