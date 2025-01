Person bei Streit tödlich verletzt

Bei einem Streit zwischen zwei Bekannten ist nach Angaben der Polizei eine Person tödlich verletzt worden. Die beiden Personen seien am Samstagabend in Weissach im Tal (Rems-Murr-Kreis) in Streit geraten und hätten sich gegenseitig geschlagen, hieß es in einer Mitteilung. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

Viele Fragen noch offen

Ein Sprecher machte auf Anfrage keine weiteren Angaben zu dem Vorfall. Somit blieben zunächst viele Fragen offen. Unklar blieb etwa, wie alt die Beteiligten waren, in welchem Verhältnis sie zueinander standen, warum es zu dem Streit kam und unter welchen Umständen das Opfer starb.