Pfarrer überfallen - Verdächtiger in Tram festgenommen

Ein Pfarrer in Kassel ist überfallen und ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, klingelte der 38 Jahre alte Tatverdächtige am Samstagnachmittag am Pfarrhaus und forderte Geld von dem Geistlichen. Daraufhin soll er ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, ihn geschubst und ihm mit einem zunächst unbekannten Gegenstand gegen den Kopf geschlagen haben. Schließlich sei er mit 200 Euro geflohen, die er erbeutet habe. Der Pfarrer wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Nach kurzer Fahndung entdeckte laut Polizeiangaben eine Streife den flüchtigen Tatverdächtigen in einer fahrenden Tram und stellte ihn, nachdem er zuvor versucht hatte zu fliehen. Er habe sich mit Schlägen gegen die Festnahme gewehrt, wobei jedoch niemand verletzt worden sei. Der bereits polizeibekannte 38-Jährige wurde demnach einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.