Pfefferspray in Linienbus - drei Verletzte

Bei einem Streit zwischen zwei Jugendlichen in einem Kasseler Linienbus hat ein 15-Jähriger Pfefferspray eingesetzt und damit auch eine unbeteiligte Frau verletzt. Wie die Polizei mitteilte, konnte der Angreifer zunächst flüchten. Wenig später tauchte er jedoch am Einsatzort als Patient an Bord eines Rettungswagens auf.

Weil er bei dem Angriff nicht nur seinen Kontrahenten und die 37-jährige Frau verletzte, sondern auch sich selbst, habe er einen Rettungswagen gerufen. Alle Verletzten mussten wegen Augen- und Atemwegsreizungen behandelt werden, die beiden Jugendlichen kamen ins Krankenhaus.