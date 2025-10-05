Polizei ermittelt: Mann schießt mit Armbrust auf Jugendliche

Ein Mann hat in Wiesbaden mit einer Armbrust auf einen 14-Jährigen geschossen. Der Junge hatte sich mit vier weiteren Jugendlichen in der Nacht zum Sonntag Zutritt zu einem Gartengrundstück im Stadtteil Schierstein verschafft, wie die Polizei mitteilte. Der 38 Jahre alte Anwohner sei auf die Gruppe aufmerksam geworden und habe auf sie mit einer Armbrust geschossen.

Ein Pfeil traf den 14-Jährigen demnach am Bein und durchbohrte dessen Oberschenkel. Das Geschoss sei im Krankenhaus unter ärztlicher Aufsicht entfernt worden, hieß es. Die Polizei ermittelt nun sowohl gegen den Schützen als auch gegen die Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren.