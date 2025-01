Polizei findet 50 Kilogramm Drogen nach Observation

Rund 50 Kilogramm Marihuana hat die Polizei bei einem mutmaßlichen Drogendealer in einer Wohnung in Müllheim (Breisgau-Hochschwarzwald) gefunden. Nach Schätzungen der Ermittler haben die Drogen einen Straßenverkaufswert von rund 150.000 Euro. Zudem seien größere Mengen Bargeld gefunden worden, teilte die Polizei mit.

Vor der Festnahme hätten Beamte den Verdächtigen observiert, hieß es. Als die Beamten beobachtet hätten, wie der 30-Jährige mehrere große Taschen entladen und in seine Wohnung gebracht habe, hätten die Beamten ihn festgenommen. In den Taschen fanden die Ermittler den Angaben zufolge schließlich die Drogen. Nun sitze der mutmaßliche Drogendealer in Untersuchungshaft, so die Polizei.