Polizei findet Drogen, Waffen und Bargeld in Kassel

Bei der Durchsuchung mehrerer Wohnungen haben Ermittler in Kassel Drogen mit einem Straßenverkaufswert von mehreren tausend Euro sowie Waffen und Bargeld sichergestellt. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kassel mitteilten, hatten Polizisten bereits am vergangenen Donnerstag insgesamt fünf Wohnungen mutmaßlicher Dealer durchsucht. Dabei trafen sie auf einen Mann, gegen den mehrere Haftbefehle bestanden.

Zunächst hätten die Ermittler die Wohnungen von zwei Männern im Alter von 21 und 50 Jahren sowie einer 44-jährigen Frau durchsucht. Sie standen im Verdacht, unabhängig voneinander mit Kokain und Heroin gehandelt zu haben. Neben Heroin und Marihuana seien auch Handys und Utensilien für den Rauschgifthandel sichergestellt worden. Die Verdächtigen seien nach Abschluss polizeilicher Maßnahmen wieder entlassen worden, die Ermittlungen dauern an.

Gleich vier Haftbefehle gegen einen Verdächtigen

Später hätten die Drogenfahnder einen 37-Jährigen dabei beobachtet, wie dieser offenbar Drogen an eine Gruppe von Männern übergeben habe. Bei einer Kontrolle fanden die Beamten bei ihm den Angaben zufolge eine geringe Menge Heroin sowie Utensilien zum Drogenkonsum.

Ein in der Gruppe anwesender 42-jähriger Mann habe noch vergeblich versucht, eine Dose mit acht verkaufsfertigen Kokainplomben in der Astgabel eines Baumes zu verstecken. In seiner Wohnung entdeckten die Fahnder dann unter anderem eine Machete und mehr als 30 Gramm Cannabis, wie es hieß.

Durchsucht wurde zudem die Wohnung des 47 Jahre alten Bruders des 42-Jährigen, der unter Verdacht stand, dort einen florierenden Drogenhandel zu betreiben. In der Wohnung trafen die Beamten einen 35-jährigen Mann an, gegen den laut Polizei gleich vier Haftbefehle wegen Eigentumsdelikten und Handels mit Betäubungsmitteln mit einer Gesamtfreiheitsstrafe von eineinhalb Jahren bestanden.

Außerdem fanden die Ermittler in der Wohnung einen Schreckschussrevolver, mehrere Kokainplomben, rund 350 Gramm Cannabis und verschreibungspflichtige Medikamente. Gegen den 47-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.