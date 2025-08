Polizei nimmt Verdächtigen nach Angriff mit Stock fest

Bei einem Angriff in einem Tunnel in der Frankfurter Hafenstraße ist ein 62-Jähriger schwer verletzt worden. Die Polizei konnte nach eigenen Angaben einen 34-jährigen Tatverdächtigen in dem Tunnel festnehmen. Er soll sein Opfer am Freitag mehrfach mit einem Stock gegen den Kopf geschlagen haben.

Der Stock sei bei dem Angriff zerbrochen und der Angreifer geflüchtet. Bei seiner Festnahme stellten die Beamten den Stock sicher, an dem noch Blut haftete. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.