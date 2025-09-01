Icon Menü
Kriminalität: Polizei sucht unbekannten Räuber nach Überfall in Offenbach

Kriminalität

Polizei sucht unbekannten Räuber nach Überfall in Offenbach

Nach einem Überfall auf einen jungen Mann ermittelt die Polizei. Der Täter flüchtete mit zwei Handys und einer Uhr.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Räuber soll sein Opfer geschlagen und getreten haben (Symbolbild).
    Der Räuber soll sein Opfer geschlagen und getreten haben (Symbolbild). Foto: Soeren Stache/dpa

    Ein noch unbekannter Täter soll in Offenbach einen 18-Jährigen überfallen und ausgeraubt haben. Wie die Polizei mitteilte, habe der schätzungsweise etwa 30 Jahre alte Mann sein Opfer angesprochen und nach einem Joint gefragt. Nach ersten Erkenntnissen habe er den 18-Jährigen dann unvermittelt geschlagen und getreten, auch gegen den Kopf.

    Schließlich entriss er dem jungen Mann die Umhängetasche und lief davon, wie die Polizei mitteilte. Zur Beute zählen demnach zwei Handys und eine Uhr. Der 18-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach dem Täter und bittet um Zeugenhinweise.

