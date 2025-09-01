Polizei sucht unbekannten Räuber nach Überfall in Offenbach

Ein noch unbekannter Täter soll in Offenbach einen 18-Jährigen überfallen und ausgeraubt haben. Wie die Polizei mitteilte, habe der schätzungsweise etwa 30 Jahre alte Mann sein Opfer angesprochen und nach einem Joint gefragt. Nach ersten Erkenntnissen habe er den 18-Jährigen dann unvermittelt geschlagen und getreten, auch gegen den Kopf.

Schließlich entriss er dem jungen Mann die Umhängetasche und lief davon, wie die Polizei mitteilte. Zur Beute zählen demnach zwei Handys und eine Uhr. Der 18-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach dem Täter und bittet um Zeugenhinweise.