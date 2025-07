Polizeieinsatz an Seilbahnstation

An einer Seilbahnstation am Niederwalddenkmal in Rüdesheim am Rhein hat ein Mann mit einem Messer einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, meldete ein Zeuge, dass der Verdächtige mit einem Messer in eine leere Gondel, die in Richtung Tal fuhr, eingestiegen sei. Die Polizei räumte die Talstation und konnte Kontakt zu dem Mann aufnehmen, der schließlich das Messer gesichert aus der Gondel herauswarf. Währenddessen wurde die Bahn angehalten.

Der alkoholisierte 42-Jährige wurde dann in der Talstation festgenommen und für weitere Maßnahmen auf die Dienststelle gebracht. Von dort wurde er später entlassen. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt und die Seilbahn konnte ihre Fahrt im Anschluss ungehindert fortsetzen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.