Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Saarland: Nach Raubüberfall fallen Schüsse - Polizist stirbt

Saarland

Nach Raubüberfall fallen Schüsse - Polizist stirbt

Als zwei Polizeibeamte im Saarland einen Tankstellenräuber zu Fuß verfolgen, kommt es zu einem Gerangel. Ein Beamter wird von Schüssen aus der Dienstwaffe tödlich getroffen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften in der Völklinger Innenstadt am Donnerstagabend.
    Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften in der Völklinger Innenstadt am Donnerstagabend. Foto: Gianni Gattus/dpa

    Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle im saarländischen Völklingen ist ein Polizist durch Schüsse getötet worden. Nach Angaben der Polizei hatte der mutmaßliche Täter dem Beamten bei einem Gerangel die Dienstwaffe entrissen und geschossen.

    Zwei Polizeibeamte hatten nach dem Überfall einen der Täter zu Fuß verfolgt, sagte ein Polizeisprecher in Saarbrücken. Es sei zu einem Gerangel gekommen, der Mann habe einem der Beamten die Schusswaffe entreißen können und mehrfach auf die Polizisten geschossen.

    Täter wurde festgenommen

    Der Täter sei bei dem Schusswechsel ebenfalls getroffen worden. Er wurde festgenommen.

    In Völklingen war ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften im Einsatz. Nähere Angaben zum Alter des verstorbenen Beamten machte die Polizei unter Verweis auf den Schutz der Persönlichkeit nicht.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden