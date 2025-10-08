Poseck: Haben Mittel zur Drohnenabwehr

Hessen ist nach den Worten von Innenminister Roman Poseck (CDU) rechtlich bereits in der Lage, potenziell gefährliche Drohnen technisch abwehren zu können. «Der Abschuss von Drohnen kann als ultima ratio und als ergänzende Maßnahme ebenfalls in Betracht kommen», sagte der Minister bei einem Besuch der Polizeifliegerstaffel im südhessischen Egelsbach.
Es solle zielgerichtete Technik für derartige Szenarien beschafft werden, sagte Poseck. Man dürfe nicht übersehen, dass ein Einsatz von Waffengewalt auch erhebliche Risiken für Dritte darstelle. Die gesetzliche Regelung sehe derzeit keine Bewaffnung von Drohnen vor.
Drohnenvorfälle in Deutschland und europaweit haben sich zuletzt massiv gehäuft, darunter an zwei Tagen hintereinander am Münchner Flughafen. Dort waren am Donnerstag und am Freitag vergangener Woche jeweils abends Drohnen gesichtet worden, daraufhin wurde der Flugbetrieb an beiden Tagen vorübergehend eingestellt.
