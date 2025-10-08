Poseck: Haben Mittel zur Drohnenabwehr

Hessen ist nach den Worten von Innenminister Roman Poseck (CDU) rechtlich bereits in der Lage, potenziell gefährliche Drohnen technisch abwehren zu können. «Der Abschuss von Drohnen kann als ultima ratio und als ergänzende Maßnahme ebenfalls in Betracht kommen», sagte der Minister bei einem Besuch der Polizeifliegerstaffel im südhessischen Egelsbach.

Es solle zielgerichtete Technik für derartige Szenarien beschafft werden, sagte Poseck. Man dürfe nicht übersehen, dass ein Einsatz von Waffengewalt auch erhebliche Risiken für Dritte darstelle. Die gesetzliche Regelung sehe derzeit keine Bewaffnung von Drohnen vor.

Drohnenvorfälle in Deutschland und europaweit haben sich zuletzt massiv gehäuft, darunter an zwei Tagen hintereinander am Münchner Flughafen. Dort waren am Donnerstag und am Freitag vergangener Woche jeweils abends Drohnen gesichtet worden, daraufhin wurde der Flugbetrieb an beiden Tagen vorübergehend eingestellt.

Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) hält beim Besuch des Kompetenzzentrums Drohnen der Polizeifliegerstaffel Hessen eine Minidrohne der Polizei in der Hand. Foto: Arne Dedert/dpa

Eine Oberkommissarin der Polizeifliegerstaffel Hessen demonstriert im Kompetenzzentrum Drohnen den Einsatz eines Jammers. Jammer sind Geräte, die Hochfrequenzsignale aussenden, um die Kontrolle der Drohne zu stören oder vollständig zu blockieren. Foto: Arne Dedert/dpa

Innenminister Roman Poseck (l, CDU) präsentiert zusammen mit einer Oberkommissarin einen Jammer. Foto: Arne Dedert/dpa