Räuber mit Schreckschusswaffe überfallen Pizzeria

Bei einem Raubüberfall in einer Pizzeria in Lorsch (Landkreis Bergstraße) haben zwei Räuber einen Angestellten mit einer Schreckschusswaffe bedroht und beschossen. Wie die Polizei mitteilte, überraschten die maskierten Männer den Mann kurz vor Feierabend. Nach dem Angriff griffen sie demnach in die Kasse und flüchteten mit dem erbeuteten Geld. Der Angestellte blieb unverletzt. Wie viel die Täter raubten, ist noch unbekannt. Die Polizei fahndet nach den Tätern und bittet um Hinweise.

