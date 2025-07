Räuber stiehlt Bargeld aus Tresor in Einkaufsmarkt

Ein Räuber hat in einem Einkaufsmarkt in Mainhausen (Landkreis Offenbach) einen Mitarbeiter mit einem Messer bedroht und dann Geld aus einem Tresor gestohlen. Anschließend sei der Unbekannte am Montagabend in einem gestohlenen Auto geflüchtet, teilte die Polizei mit.

Ganz in Schwarz gekleidet hatte der Mann demnach vorgegeben, auf die Toilette zu müssen, und gelangte so in den Mitarbeiterbereich. Dort habe er dem Mitarbeiter das Messer vorgehalten und sich den Tresor vorgenommen. Über den Parkplatz rannte der Täter laut der Mitteilung schließlich zu dem schwarzen Auto, das in der Nähe auf der Straße stand, und stieg als Beifahrer ein. Nach aktuellem Ermittlungsstand war der Wagen kurz zuvor im einige Kilometer entfernten Hainburg gestohlen worden.

Die Kriminalpolizei suche nach Zeugen. Wie viel Bargeld der Unbekannte entwendete, teilte die Polizei aus Ermittlungsgründen nicht mit.