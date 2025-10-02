Icon Menü
Kriminalität: Raub mit Reizstoffpistole am Offenbacher Bahnhof

Kriminalität

Raub mit Reizstoffpistole am Offenbacher Bahnhof

Mitten im Bahnhof: Zwei Täter attackieren einen Mann mit einer Reizstoffpistole und reißen ihm den Rucksack weg. Sogar die Feuerwehr muss anrücken.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei ermittelt nach einem Raub im Offenbacher Bahnhof. (Symbolbild)
    Die Polizei ermittelt nach einem Raub im Offenbacher Bahnhof. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa

    Mit einer Reizstoffpistole haben zwei unbekannte Täter einen 32 Jahre alten Mann im Offenbacher Bahnhof beraubt. Sie entrissen dem Mann einen Rucksack und lösten die Reizstoffpistole in seine Richtung aus, teilte die Polizei mit.

    «Dieser zog sich hierbei Verletzungen im Bereich der Augen zu, wurde medizinisch erstversorgt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus», hieß es. Die Feuerwehr sei im Einsatz gewesen, um das Bahnhofsgebäude mit Gebläsen zu lüften. Weitere Personen wurden laut Polizei nicht verletzt. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen.

