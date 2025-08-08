Icon Menü
Kriminalität: Raucher greift Bahn-Mitarbeiter an und verletzt ihn

Kriminalität

Raucher greift Bahn-Mitarbeiter an und verletzt ihn

Im Bahnhof in Kassel-Wilhelmshöhe spricht ein Mitarbeiter einen rauchenden Mann an. Schnell eskaliert die Situation.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Bei einer Auseinandersetzung mit einem Raucher wurde in Kassel ein Bahn-Mitarbeiter verletzt. (Symbolbild)
    Bei einer Auseinandersetzung mit einem Raucher wurde in Kassel ein Bahn-Mitarbeiter verletzt. (Symbolbild) Foto: Caroline Seidel/dpa

    Ein Bahn-Mitarbeiter ist in Kassel von einem renitenten Raucher angegriffen worden. Der Mann stehe im Verdacht, den 28-jährigen Bahn-Mitarbeiter in den Schwitzkasten genommen und seinen Kopf an die Treppe geschlagen zu haben, teilte die Bundespolizei mit. Beide Männer seien leicht verletzt worden.

    Zuvor hatte der Bahn-Mitarbeiter den 39 Jahre alten Mann im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe gebeten, nicht zu rauchen. Als er angegriffen wurde, schritt ein Kollege mit Pfefferspray und Schlagstock ein, schließlich konnte der Raucher überwältigt werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen für den Vorfall.

