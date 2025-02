Rauschgift-Diebstahl: Drei Tatverdächtige ermittelt

Die Polizei hat drei Männer wegen des Verdachts auf Rauschgiftkriminalität festgenommen. Die drei Tatverdächtigen im Alter zwischen 29 und 38 Jahren sollen im August vergangenen Jahres in eine sogenannte Bunkerwohnung in Kassel eingebrochen und dort Cannabis und Kokain in nicht geringen Mengen gestohlen haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Ihnen wird vorgeworfen, die erbeuteten Betäubungsmittel danach weiterverkauft zu haben.

Nach Angaben der Polizei seien die Tatverdächtigen am Mittwoch in der Nähe ihrer Wohnorte in Frankfurt und Kassel festgenommen worden. Bei anschließenden Wohnungsdurchsuchungen habe man Beweismittel sicherstellen können, teilte die Polizei mit.

Der in Frankfurt lebende 33 Jahre alte Tatverdächtige sei bereits dem Haftrichter vorgeführt worden und befinde sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Auch einer der in Kassel lebenden Männer sei bereits in Haft. Gegen ihn habe zuvor ein Haftbefehl wegen Kokainhandel bestanden, hieß es.