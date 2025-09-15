Reizgasangriff an Grundschule - 20 Schüler verletzt

Zum Ende einer großen Pause soll ein Unbekannter im Treppenhaus einer Grundschule in Hanau Reizgas versprüht und so 20 Schüler leicht verletzt haben. Die Beamten ermitteln wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, wie die Polizei mitteilte.

Mehrere Schüler äußerten demnach, einen Knall gehört zu haben - laut Polizei könnte der mutmaßliche Angreifer daher eine sogenannte Pfefferpistole eingesetzt haben. Mehrere Rettungswagen, Feuerwehr und Polizei waren nach dem Vorfall am Vormittag vor Ort im Einsatz. Die Schüler hatten demnach über Atemwegsreizungen geklagt und mussten medizinisch behandelt werden. Zwei Schüler kamen hierfür in ein Krankenhaus. Einsatzkräfte der Feuerwehr lüfteten das betroffene Gebäude.

Der unbekannte mutmaßliche Täter soll jugendlich ausgesehen haben, heißt es in der Mitteilung. Die Polizei sucht nun Zeugen.