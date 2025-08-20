Schaf von gemeinnützigem Verein geklaut

Unbekannte haben in Modautal (Landkreis Darmstadt-Dieburg) ein Mutterschaf geklaut. Das Tier gehört dem gemeinnützigen Verein Happy Kids, wie eine Polizeisprecherin sagte – und damit einem Verein, der sich nach eigenen Angaben um chronisch oder psychisch kranke und vernachlässigte Kinder und Jugendliche kümmert.

Der Verein habe in Modautal einen Lebenshof, sagte eine Vereinssprecherin. «Die Tiere sind ein unglaublicher Magnet für die Kinder, die wir betreuen. Sie geben ihnen auch Halt, Stabilität und Hoffnung.»

Zugang verschafft, als Tiere schliefen

Von neun Mutterschafen sei lediglich eines von mehreren schwarzen Schafen aus dem Stall des Vereins gestohlen worden. Das ebenfalls schwarze Lamm der Mutter ließen die mutmaßlichen Diebe zurück, der Verein kümmere sich nun weiter darum. «Für Viele ist ein schwarzes Schaf nur ein schwarzes Schaf», sagte die Sprecherin, «für uns ist es immer auch etwas Besonderes.»

Bisherigen Erkenntnissen nach sollen sich die Täter in der vergangenen Woche nachts Zugang zum Stall verschafft haben, als die Tiere schliefen. Laut der Vereinssprecherin wurden erst vor kurzer Zeit Kampfhähne auf dem Vereinsgelände abgesetzt. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Dieburg melden.