Schmierereien an CDU-Geschäftsstelle in Neu-Isenburg

In Neu-Isenburg haben Unbekannte Farbschmierereien an einer CDU-Geschäftsstelle angebracht. Zwei Fenster und eine Tür seien großflächig mit roter Farbe besprüht worden, teilte die Polizei mit. Auch zwei Wahlplakate seien beschädigt worden. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang mit einer am Nachmittag geplanten Wahlkampfveranstaltung der AfD und somit einen politischen Hintergrund.

Bereits in der Nacht zum Freitag war die Eingangstür der Veranstaltungshalle von Unbekannten beschädigt worden, eine weitere Sachbeschädigung hatte es an einer Gaststätte gegeben. In allen drei Fällen habe der Staatsschutz der Polizei die Ermittlungen übernommen, ein möglicher Tatzusammenhang werde geprüft. Zeugen wurden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Südosthessen zu melden.

Im Tagesverlauf sind in Neu-Isenburg mehrere Gegendemonstrationen gegen die AfD-Veranstaltung geplant. Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit zahlreichen Einsatzkräften in und um Neu-Isenburg unterwegs. Man sei «gut vorbereitet», sagte ein Polizeisprecher.