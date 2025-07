Schockanruf: 100.000 Euro von Rentner erbeutet

Per Schockanruf hat ein bislang unbekannter Täter 100.000 Euro von einem Senior aus Weiterstadt erbeutet. Wie die Polizei Südhessen mitteilte, wurde der Rentner am Donnerstag angerufen und aufgefordert, eine Kaution für dessen Tochter zu bezahlen, die angeblich in einen Verkehrsunfall verwickelt sei und nur durch die Zahlung freikäme.

Der Senior habe daraufhin an seiner Haustüre in der Niederwiesenstraße das Geld in eine Einkaufstüte überreicht. Der kräftig gebaute und etwa 1,80 Meter große Täter habe sich daraufhin zu Fuß entfernt. Mögliche Zeugen sind gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Die Polizei rief unterdessen erneut zu Vorsicht auf: «Betrüger werden nicht müde, diese oder ähnliche Geschichten über das Telefon zu erzählen. Bewusst werden ältere Menschen angerufen und mit deren Ängsten gespielt, um an Geld und Wertsachen zu kommen.» Man solle sich nicht verunsichern lassen, sofort auflegen und bei der Person anrufen, um die es gehe. Auch die Polizei könne im Zweifel verständigt werden. «Übergeben Sie unter keinen Umständen Geld oder Wertsachen an fremde Personen nur aufgrund eines Telefonats», warnten die Beamten.