Schriftzüge auf Wände gesprüht - Staatsschutz ermittelt

In Rüsselsheim (Kreis Groß-Gerau) haben Unbekannte mehrere Schriftzüge an die Wände einer Unterführung gesprüht. Wegen der inhaltlichen politischen Tendenzen ermittle nun der Staatsschutz, teilte die Polizei mit. Ein Sprecher sagte, es handele sich unter anderem um «antiisraelische und polizeifeindliche Schriftzüge».

Dazu zählten ihm zufolge unter anderem «Free Palestine» und «acab», was für «All Cops Are Bastards» steht. Die unbekannten Sprayer seien am Dienstag nach der Tat geflüchtet. Der Sachschaden wurde von der Polizei auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.