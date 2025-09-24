Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Kriminalität: Schriftzüge auf Wände gesprüht - Staatsschutz ermittelt

Kriminalität

Schriftzüge auf Wände gesprüht - Staatsschutz ermittelt

«Free Palestine» und «acab» sprühen Unbekannte auf die Wände einer Unterführung und flüchten. Jetzt starten die Ermittlungen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Wegen der politischen Tendenzen der Schriftzüge führt der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen. (Symbolbild)
    Wegen der politischen Tendenzen der Schriftzüge führt der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa

    In Rüsselsheim (Kreis Groß-Gerau) haben Unbekannte mehrere Schriftzüge an die Wände einer Unterführung gesprüht. Wegen der inhaltlichen politischen Tendenzen ermittle nun der Staatsschutz, teilte die Polizei mit. Ein Sprecher sagte, es handele sich unter anderem um «antiisraelische und polizeifeindliche Schriftzüge».

    Dazu zählten ihm zufolge unter anderem «Free Palestine» und «acab», was für «All Cops Are Bastards» steht. Die unbekannten Sprayer seien am Dienstag nach der Tat geflüchtet. Der Sachschaden wurde von der Polizei auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden