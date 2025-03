Schüsse auf Wohnhäuser - Niemand verletzt

Bislang unbekannte Täter haben in Büttelborn auf zwei benachbarte Wohnhäuser geschossen. Verletzt worden sei niemand, an beiden Gebäuden sei jeweils ein Fenster beschädigt worden, teilte das Polizeipräsidium in Darmstadt mit. Anwohner hatten am späten Mittwochabend Knallgeräusche gehört und den Notruf verständigt. Beamte der Kriminalpolizei fanden vor Ort mehrere Patronenhülsen. Die Hintergründe der Tat waren der Mitteilung zufolge zunächst unklar. Die Polizei hofft auf Aussagen von Zeugen.

