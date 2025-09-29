Schüsse und Feuer in US-Kirche: vier Todesopfer

Nach Schüssen und einem Brand in einer Kirche in den USA steigt die Zahl der Todesopfer. Vier Opfer seien gestorben, teilte die Polizei in der Kleinstadt Grand Blanc im US-Bundesstaat Michigan mit. Es gab zudem mehrere Verletzte. Auf die Frage, wie viele der Opfer durch Schüsse starben und wie viel durch das Feuer, sagten die Ermittler: Zwei der Opfer seien durch Schüsse gestorben, auf die anderen beiden gingen sie nicht näher ein.

Während eines Gottesdienstes am Sonntag hatte ein Schütze in der Kirche das Feuer eröffnet. Der Tatverdächtige, ein 40-jähriger Mann, ist laut Polizei ebenfalls tot. Ein Motiv ist noch unklar - US-Präsident Donald Trump geht allerdings von einem «gezielten Angriff auf Christen» aus. Hunderte Menschen sollen sich zur Tatzeit in der Kirche befunden haben. Dabei gab es auch einen Brand, die Polizei geht davon aus, dass der Tatverdächtige diesen vorsätzlich gelegt hatte.