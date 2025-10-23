Icon Menü
Kriminalität: Schüsse vor Supermarkt in Berlin – eine Person verletzt

Kriminalität

Schüsse vor Supermarkt in Berlin – eine Person verletzt

Auf einem Parkplatz im Berliner Stadtteil Mariendorf fallen Schüsse, eine Person muss ins Krankenhaus. Die Polizei spricht von einem versuchtem Tötungsdelikt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    • |
    Mindestens eine Person wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.
    Mindestens eine Person wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Foto: Michael Ukas/dpa

    Durch mehrere Schüsse auf einem Supermarktparkplatz in Berlin-Mariendorf ist mindestens eine Person verletzt worden. Die Mordkommission ermittelt seit dem Abend zu einem versuchten Tötungsdelikt, wie die Polizei auf X mitteilte. Die unbekannten Täter seien geflüchtet. Die angeschossene Person, deren Alter und Geschlecht zunächst unbekannt war, sei ins Krankenhaus gebracht worden.

