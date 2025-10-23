Schüsse vor Supermarkt in Berlin – eine Person verletzt

Durch mehrere Schüsse auf einem Supermarktparkplatz in Berlin-Mariendorf ist mindestens eine Person verletzt worden. Die Mordkommission ermittelt seit dem Abend zu einem versuchten Tötungsdelikt, wie die Polizei auf X mitteilte. Die unbekannten Täter seien geflüchtet. Die angeschossene Person, deren Alter und Geschlecht zunächst unbekannt war, sei ins Krankenhaus gebracht worden.

