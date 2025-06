Schuhdieb bedroht Verfolger mit Scherbe - Haftbefehl

Ein 27-Jähriger soll in einem Schuhgeschäft in der Stuttgarter Innenstadt ein Paar Schuhe gestohlen und bei seiner Flucht zwei Angestellte bedroht haben. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der Verdächtige am Nachmittag die Warensicherung entfernte und die Schuhe in einen Rucksack steckte, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Der Mann flüchtete in Richtung Markthalle, wohin ihn zwei Mitarbeiter des Ladens verfolgten. Im Außenbereich eines Restaurants soll der 27-Jährige einen Teller zerschlagen und mit einer Scherbe die Verfolger bedroht haben. Polizisten nahmen ihn fest, ein Richter erließ einen Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.